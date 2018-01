Man mishandelt ambulancier terwijl deze hem probeert te helpen

Een ambulancemedewerker van de AmbulanceZorg Limburg-Noord in Nederland is zaterdag door een verwarde man mishandeld in Venlo.

De verwarde man sloeg de ambulancier uit het niets op zijn gezicht. De politie sloeg de man daarop in de boeien. De hulpverlener werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij aan zijn verwondingen geholpen werd. De ambulancemedewerker is inmiddels weer thuis.

Aangifte

De directie van AmbulanceZorg Limburg-Noord neemt de zaak heel serieus en doet aangifte tegen de verwarde man. In een reactie op Facebook laat André Lemmen, directeur van de AmbulanceZorg Limburg-Noord, weten dat geweld tegen ambulancepersoneel onacceptabel is. “Van hulpverleners blijf je met je handen af. Het is onacceptabel dat er geweld wordt gebruikt tegen onze medewerkers, dat pikken we niet.”