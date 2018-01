Voetbalcoach debuteert met 42ste plaats in openingsrit Dakar

In Peru is afgelopen nacht de veertigste editie van Parijs-Dakar gestart. De eerste etappe bracht de karavaan van de hoofdstad Lima naar Pisco, goed voor 272 kilometer waarvan 31 tegen de tijd.

Bij de auto’s heeft favoriet Nasser Al-Attiyah (Toyota) al meteen zijn visitekaartje afgegeven. De Qatarees werkte de proloog als allersnelste af. Uiteraard bleven de verschillen binnen de perken. De Nederlander Ten Brinke (Toyota) moest slechts 25 seconden toegeven, de Oostenrijker Fuchs volgde op 34 seconden van de dagwinnaar. En de landgenoten? Tom Colsoul strandde op een negende plaats op 1’45” van de winnaar, François-Xavier Beguin gaf als negentiende net geen ver minuten toe op de Qatarees. Favorieten als Stephane Peterhansel (2 minuten) en Sebastien Loeb (5 minuten) lieten meer tijd liggen dan verwacht.

Andre Villas-Boas Foto: BELGAONTHESPOT

Er werd uiteraard ook uitgekeken naar het debuut van André Villas-Boas. De ex-voetbalcoach van onder meer Porto, Chelsea en Tottenham eindigde zijn eerste rit in de Dakar op een 42ste plaats. “Ik ben zeer tevreden over mijn eerste klassementsrit in de Dakar” verklaarde de 40-jarige Portugees. “Ik rij niet graag door duinen en tot nu toe hebben we bijna niets anders gezien. Gelukkig beschik ik over een ervaren co-rijder die me erdoor heeft gegidst. Hij probeert me te leren hoe je het zand moet lezen want ik weet nooit wat er achter een duin volgt.”

Sam Sunderland Foto: EPA-EFE

Bij de motoren leidt de Brit Sunderland na de eerste rit. Hij heeft 32” seconden voorsprong op de Fransman Adrien Van Beveren. De Chileen Quitanilla werd als derde afgevlagd. Minder goed verging het onze landgenoot Jeroen Ramon. Hij liep een tijdstraf van 20’ op en moet in het klassement al meer dan een uur toegeven op de leider.“Ik beschik slechts over een 250 cc motor en dat is eigenlijk te weinig om de duinen te kunnen bedwingen”, verklaarde Ramon. “Ik heb een beetje angst voor morgen. We rijden dan een rondje (Pisco-Pisco, red). Lukt het niet, dan draai ik terug. Ik zie wel hoe ver ik geraak. Vandaag heb ik toch al wat energie verloren omdat ik enkele keren mijn motor heb moeten duwen. Ik werd er moedeloos van.”