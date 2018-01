Zonder Mathieu en Wout staat er geen maat op Corné: Van Kessel troeft Belgen af en soleert naar zege in Leuven

De absolute top van het veldrijden was niet aanwezig voor de Soudal Classic in Leuven en dus lagen er kansen voor andere crossers. Corné van Kessel profiteerde optimaal en reed bijna een hele wedstrijd solo aan de leiding. De Nederlander van Telenet Fidea Lions won voor Clément Venturini en Michael Vanthourenhout. Marlux had met Kevin Pauwels en Eli Iserbyt nog twee renners in de top vijf.

Herbeleef de cross hier!

Van Kessel ging er in de openingsfase snel vandoor met Franse kampioen Venturini en Kevin Pauwels, die na een val de aansluiting met de koplopers verloor. Halfweg koers liet van Kessel zijn Franse kompaan achter omdat die struikelde over de balken en soleerde hij naar de zege. Venturini bleef bijten en kwam ruim tien seconden later over de streep.

Vanthourenhout vocht een strijd uit met ploegmaats Pauwels en Iserbyt voor het podium. Toen Pauwels opnieuw een foutje maakte in een afdaling, ontstond er even afscheiding. Ondertussen gaf Tom Meeusen in de achtergrond op. Vanthourenhout bleek aan de streep net sneller dan Pauwels, een moegestreden Iserbyt werd vijfde.

De Europese kampioen Mathieu van der Poel en wereldkampioen Wout van Aert lasten een week voor de nationale kampioenschappen nog een stage in en tekenden niet present in Leuven.

Uitslag:

1. Corné van Kessel

2. Clément Venturini

3. Michael Vanthourenhout

4. Kevin Pauwels

5. Eli Iserbyt

6. Daan Soete

7. Gianni Vermeersch

8. Rob Peeters

9. David van der Poel

10. Jim Aernouts