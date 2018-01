Duitse Julia Görges troeft Caroline Wozniacki af en steekt eindzege op zak in Auckland

Julia Görges (WTA 14) heeft zondag het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. De Duitse klopte in de finale de Deense Caroline Wozniacki (WTA 3) in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/4). De wedstrijd nam een uur en dertig minuten in beslag.

Voor Görges is het haar vierde titel. Eind vorig jaar won ze al de toernooien in Moskou en Zhuhai. Vorig jaar moest ze in Auckland nog vrede nemen met de tweede plaats. Wozniacki had in Nieuw-Zeeland haar 28e trofee kunnen veroveren.