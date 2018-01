Nick Kyrgios (ATP 21) heeft zondag het ATP-toernooi in het Australische Brisbane (hard/468.910 dollar) op zijn naam geschreven. De thuisspeler klopte in de finale de Amerikaan Ryan Harrison (ATP 47) in twee sets: 6-4 en 6-2. De wedstrijd duurde een uur en dertien minuten.

De 22-jarige Kyrgios voegt zo een vierde ATP-titel aan zijn palmares toe. In 2016 won hij de toernooien in Tokio, Marseille en Atlanta. Harrison maakte jacht op zijn tweede trofee, na eindwinst vorig jaar in Memphis.