NBA. Golden State pakt volle buit dankzij sublieme Curry, Boston heeft moeite in Brooklyn

Golden State heeft zaterdag in de de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA) zijn tiende uitoverwinning op een rij behaald. De titelverdediger won, dankzij een ijzersterke Stephen Curry die 45 punten voor zijn rekening nam, van LA Clippers met 105-121.

Golden state blijft de Western Conference aanvoeren met 32 zeges en acht verliesmatchen. Eerste achtervolger Houston (27 zeges en elf nederlagen) boekte zijn zevende verlies in negen wedstrijden. Detroit was met 108-101 te sterk. Tobias Harris blonk in het winnende kamp uit met 27 punten en acht rebounds.

In de Eastern Conference blijft Boston aan kop met 33 overwinningen tegen tien nederlagen. Boston klopte Brooklyn nipt met 85-87, en pakte voor de zesde opeenvolgende maal de volle buit. Cleveland, derde met 26 zeges en dertien verliespartijen, zag tegen Orlando af, maar trok toch aan het langste eind (127-131). Isaiah Thomas was bij de Cavaliers goed voor negentien punten.

Uitslagen:

Minnesota - La New Orleans 116-98

Washington - Milwaukee 103-110

Sacramento - Denver 106-98

Detroit - Houston 108-101

Indiana - Chicago 125-86

Orlando - Cleveland 127-131

Brooklyn - Boston 85-87

LA Clippers - Golden State 105-121

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Boston 33 10 .767

2. Toronto 27 10 .730

3. Cleveland 26 13 .667

4. Washington 23 17 .575

5. Milwaukee 21 17 .553

6. Miami 21 17 .553

7. Detroit 21 17 .553

8. Indiana 19 19 .500

9. Philadelphia 19 19 .500

10. New York 18 21 .462

11. Charlotte 15 23 .395

12. Brooklyn 15 24 .385

13. Chicago 14 26 .350

14. Orlando 12 28 .300

15. Atlanta 10 28 .263

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 32 8 .800

2. Houston 27 11 .711

3. San Antonio 27 13 .675

4. Minnesota 25 16 .610

5. Oklahoma City 22 17 .564

6. Denver 21 18 .538

7. Portland 20 18 .526

8. La New Orleans 19 19 .500

9. LA Clippers 17 21 .447

10. Utah 16 23 .410

11. Phoenix 15 26 .366

12. Sacramento 13 25 .342

13. Dallas 13 27 .325

14. Memphis 12 27 .308

15. LA Lakers 11 27 .289

Programma van zondag:

Miami - Utah

Dallas - New York

Phoenix - Oklahoma City

Portland - San Antonio

LA Lakers - Atlanta