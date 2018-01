Waarom zoveel koppels (willen) scheiden in januari

Heeft uw relatie de eindejaarsfeesten overleefd en bent u er rotsvast van overtuigd dat u en uw partner nog een mooie toekomst hebben? Dan zijn jullie ijzersterk, want bijzonder veel koppels dwepen met een echtscheiding in de eerste maand van het jaar.

In januari denken vooral Britse, getrouwde koppels meer dan in andere maanden aan scheiden. Dat blijkt uit de gegevens van Google Trends, dat elk jaar grote pieken in het aantal zoekopdrachten in verband met ‘divorce’ meet in de eerste maand van het jaar. De meest gestelde vragen zijn ‘is het normaal dat ik wil scheiden van mijn partner’ en ‘welk soort advocaat moet ik nemen om te scheiden’.

Maar ook in Nederland en België is het in januari drukker bij advocatenkantoren en online wat (vragen over) scheidingen betreft.

1. Alles op een rij gezet

Voor die piek zijn volgens Katy Daly, de mede-oprichtster van Amicable, een Brits bedrijf dat met haar service scheidingen vlotter wil laten verlopen, meerdere verklaringen. Dat vertelt ze aan The Independent. "Meestal maken mensen de balans op van het voorbije jaar. We hebben vaak problemen maandenlang op pauze gezet om de eindejaarsfeesten vredevol te kunnen vieren. Wanneer we weer gaan werken na de eindejaarsvakantie, valt dan uiteindelijk de beslissing om al dan niet bij elkaar te blijven."

2. Kerstvakantie is ook een beetje een relatietest

Naast het feit dat we bij het begin van het nieuwe jaar alles op een rij zetten, spelen ook enkele andere factoren mee. Zo blijkt dat de eindejaarsperiode een ideale barometer is voor de gezondheid van een relatie: beide partners zijn vaak veel thuis, moeten een resem praktische zaken regelen onder tijdsdruk en hebben niet zelden extra financiële stress. Als een relatie al een tijdje vierkant draait, worden problemen vaak uitvergroot tijdens de kerstperiode.

3. Je wil het niet december doen

Verschillende koppels wachten bewust tot de eindejaarsfeesten afgelopen zijn. Naast het feit dat gehuwde koppels met kinderen nog een laatste keer onveranderd met het gezin willen vieren om de klap te verzachten, hebben weinig koppels zin om op een familiefeest te moeten uitleggen dat hun huwelijk net op de klippen is gelopen.

4. December is een tijd van vergeven en vergeten

Tot slot wacht niet iedereen beredeneerd tot januari om zijn partner te verlaten, maar zijn er ook heel wat koppels die hun relatie in december een laatste kans willen geven. "Tijdens de vergevingsgezinde kerstperiode geloof je al eens in een portie geluk", zegt Daly daarover op de website van Amicable. "Veel cliënten die we in januari verder helpen met hun scheiding hebben rond de kerstperiode nog een ultieme verzoeningspoging gedaan."