Soudal Classics Leuven: Loes Sels wint bij vrouwen, Jarno Bellens triomfeert bij junioren

Leuven - Loes Sels heeft de Soudal Classic in Leuven gewonnen. Ze reed van start tot finish aan de leiding. Thalita de Jong en Carmen Alvarado vervolledigden het podium.

Net zoals bij de mannen elite was het armoe troef op de deelnemerslijst bij de vrouwen: geen Sanne Cant, Maud Kaptheijns, Pauline Ferrand-Prévot, Lucinda Brand, Nikki Brammeier, Laura Verdonschot, Katie Compton, of Marianne Vos aan de start. De kans bij uitstek dus voor andere vrouwen om te schitteren. En het was Loes Sels die zich al meteen na de start roerde. Meteen verzamelde ze enkele lengtes op het Experza-Footlogix-duo Manon Bakker en Thalita de Jong, pas toe aan haar tweede wedstrijd na bijna een jaar afwezigheid in het veld.

Achter hen volgde Ellen Van Loy met de jonge Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado. Jolien Verschueren, zaterdag nog aan het feest in een kleine cross in Gullegem, miste haar start compleet en zou zelfs later uit de wedstrijd stappen. Sels nam steeds meer afstand, in de strijd om de ereplaatsen kregen we een achtervolgend trio met Van Loy, Alvarado en Thalita De Jong.

Onze landgenote van Crelan-Charles was gaan vliegen, ze soleerde naar de zege. De Jong won de strijd om plaats twee van Alvarado. Van Loy viel met een vierde plek naast het podium.

Bellens wint bij junioren

Jarno Bellens heeft zondag de Soudal Classics bij de junioren gewonnen. Hij haalde het op het militaire domein van Leuven voor Gerben Kuypers en Xander Geysels.

Al vroeg in de wedstrijd namen drie renners afstand van de rest van het pak. Gerben Kuypers, Witse Meeussen en Jarno Bellens. De rest streed voor de ereplaatsen en kwam er niet meer bij te pas. Het was Bellens die met nog twee rondes voor de boeg een stevige versnelling uit de benen schudde en zijn metgezellen onder druk zette. Materiaalpech nekte evenwel Meeussen die een podiumplaats in rook zag opgaan. Kuyppers probeerde terug op het wiel te komen van Bellens, maar slaagde daar niet in en zou vrede moeten nemen met een tweede plaats.

In de strijd om de derde plek leek Arno Van den Broeck op weg naar de derde plaats, maar in de laatste ronde zag hij nog Xander Geysels en Niels Vandeputte aansluiten. Het was Geysels die uiteindelijk naar de derde plaats sprintte

Bij de nieuwelingen was Dante Coremans (Callant-Doltcini) aan het feest. De tweedejaars nieuweling was sterker dan zijn teamgenoot Arne Baers en Jelle Harteel van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. De winnaar van vorig jaar reed bijna van start tot finish aan de kop en pakte zo zijn tweede overwinning op rij in Leuven.