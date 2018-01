Politie ontdekt meer dan vijfhonderd wietplanten in woning in Rekem

Lanaken -

De lokale politie van de zone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) heeft zaterdag in een woning langs de drukke Steenweg (N78) in Rekem (Lanaken) een professionele wietplantage ontdekt. De agenten telden meer dan vijfhonderd wietplanten in de teeltinstallatie. Op het ogenblik van de inval was er niemand aanwezig. Dat heeft politie LaMa zondag bekendgemaakt.