Filip Peeters denkt aan politieke carrière

Acteur Filip Peeters denkt eraan om in de politiek te stappen. Dat liet hij zich al ontvallen in een interview met Gazet van Antwerpen en zondagmorgen herhaalde hij die ambities in De Zevende Dag. “Om een gemeenteraad voor te zitten heb je geen ideologie nodig.”

Filip Peeters is een tijdje geleden naar Boechout verhuisd. “Ik heb ongelooflijk veel goesting om meer tijd en energie in mijn dorp te steken”, zei Peeters in een weekendinterview met Gazet van Antwerpen. “Ik woon er nu een paar jaar en dat is echt fantastisch. Boechout is een prachtig dorp met geweldige mensen. Maar als ik naar het bestuur kijk, zie ik toch een aantal dingen die ik niet helemaal begrijp en soms zelfs onbegrijpelijk vind.”

“Er zijn dingen die echt beter kunnen. Ruimtelijke ordening, om maar iets te noemen. Dat gevoel sluimert al lang. Samen met andere mensen wil ik me politiek engageren. Of ik op een lijst sta in 2018? Het zou kunnen. Ik ben er nog niet uit, maar ook op m’n 55ste wil ik weer eens een sprong in het onbekende wagen.”

Filip Peeters is vanaf zondagavond te zien in een nieuwe reeks van ‘Salamander’ op Eén. Eerder liet hij al wel weten dat hij zijn acteercarrière langzaam wil afbouwen.