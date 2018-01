Klokkenluider vreest totale uitroeiing: “Nucleaire winter zal wereldwijde hongersnood veroorzaken”

Daniel Ellsberg, een voormalig adviseur van het Witte Huis en later een bekende klokkenluider, heeft een nieuw boek uit. Daarin waarschuwt hij dat té veel mensen de bevoegdheid hebben om een nucleaire catastrofe te veroorzaken. “Eén misverstand is voldoende om uiteindelijk een wereldwijde nucleaire hongersnood te veroorzaken.”

In zijn nieuwe publicatie, ‘The Doomsday Machine’, zegt Ellsberg dat de nucleaire grootmachten, onder wie de VS, al sinds de jaren zestig over de mogelijkheid beschikken om de mensheid volledig uit te roeien. Het huidige beleid maakt dat risico alleen maar groter, zo schrijft hij.

Het bewijs? De man kopieerde ooit achtduizend pagina’s, geheim materiaal van toen hij nog aan de slag was in het Witte Huis en de RAND Corporation, een militaire onderzoeksgroep die het Amerikaanse leger adviseert. Hij moest er onder toezicht van de toenmalige Amerikaanse president Dwight Eisenhower een geheim plan opmaken voor een nucleaire oorlog. Veel van dat plan zou vandaag nog steeds kunnen uitgevoerd worden, beweert Ellsberg.

“Grootste nationale geheim”

Ellsberg in 1974. Foto: BELGAIMAGE

Hoewel de Verenigde Staten lang beweerden dat ze met hun nucleaire arsenaal vooral de vijand wilden behoeden voor een aanval, was dat volgens Ellsberg eigenlijk een “opzettelijke misleiding”. Met andere woorden: de omvang van hun nucleaire arsenaal is groot genoeg om zelf een conflict in gang te zetten. Bovendien zou de VS altijd met het idee gespeeld hebben om onder eender welke omstandigheden telkens als eerste zijn wapens af te vuren. Een idee dat door opvolgers, onder wie ook Donald Trump, nog steeds niet gewijzigd is.

Maar wie dacht dat enkel de huidige Amerikaanse president de bevoegdheid had om nucleaire wapens af te vuren, is volgens Elssberg verkeerd. “Noem het gerust één van de grootste nationale geheimen”, schrijft de klokkenluider. Al in 1950 zou president Eisenhouwer, zonder medeweten van zijn naaste medewerkers, enkele commandanten binnen Defensie ook de verantwoordelijkheid gegeven hebben om nucleaire aanvallen in gang te zetten. De schrijver is ervan overtuigd dat er sindsdien niets meer veranderd is aan dat beleid, en dat dezelfde regels nog steeds gelden binnen de Trump-administratie.

Catastrofe na misverstand

Rusland zou een gelijkaardig protocol hebben, ook wel gekend als het ‘Dead Hand System’. En nu komt volgens Elssberg het meest verontrustende deel. “Bijna elke nucleaire grootmacht zou een grote delegatie hebben die de bevoegdheid heeft om een nucleaire (tegen)aanval op te starten, voor het geval de opperbevelhebbers al uitgeschakeld zouden zijn.” Nu de VS er onlangs mee gedreigd heeft om de leiding van Noord-Korea uit te schakelen, zou zelfs dat land nu ook zijn eigen ‘Dead Hand System’ aan het organiseren zijn.

Een bijkomende verontrustende passage: het Amerikaanse nucleaire systeem is ontzettend “vatbaar voor valse alarmen, ongevallen en lanceringen zonder toestemming”. Eén misverstand kan een wereldwijde catastrofe veroorzaken. In de jaren zestig kon een zware nucleaire oorlog al tot een derde van de wereldbevolking wegvegen. Vandaag kunnen de gevolgen vele malen zwaarder zijn. Volgens experts zou het rookgordijn, dat veroorzaakt wordt door de bombardementen het zonlicht blokkeren, waardoor de oogst vernietigd wordt en we een wereldwijde hongersnood riskeren. “Een nucleaire winter en een nucleaire hongersnood kunnen de mensheid totaal kan vernietigen.”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Foto: AFP

Het boek van Ellsberg komt er net op een moment dat de nucleaire spanning tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten op een nieuw hoogtepunt zit. Zowel Trump als Kim Jong-un zitten verwikkeld in een spierballengevecht, en beweren elk de grootste vernietigingscapaciteit te hebben. Of zoals de Amerikaanse president het onlangs nog omschreef: “Mijn nucleaire knop is veel groter en krachtiger dan die van Kim Jong-un”.

Ellsberg in 2017, tijdens een antioorlogsdemonstratie in Boston. Foto: BELGAIMAGE

Ellsberg zelf raakte ooit bekend toen hij als klokkenluider in de jaren ‘70 de zogenaamde Pentagon Papers lekte aan onder meer de New York Times. Uit die documenten bleek dat de overheid gelogen had over zijn betrokkenheid in de Vietnamoorlog.