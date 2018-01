Rutten: “Energiepact komt er dit jaar, anders zal er serieus woordje gesproken worden”

Het energiepact wordt niet doorgeschoven naar de regeringsonderhandelingen van 2019, maar moet er dit jaar komen. Dat zegt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten in een interview met De Zondag.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil dat het energiepact en het debat over de kernuitstap over de verkiezingen van 2019 worden getild, maar dat is buiten Gwendolyn Rutten gerekend. “Het energiepact komt er dit jaar”, zegt Rutten. “Dat staat zo in het Vlaams en federaal regeerakkoord. Ik hou mij aan die afspraken. Ik ga ervan uit dat iedereen dat doet. Wie dat niet doet, gooit het regeerakkoord in de vuilnisbak. Dan zal er een serieus woordje gesproken worden.”

Over het verzet van N-VA tegen de kernuitstap herinnert Rutten eraan dat het federaal parlement, N-VA inclusief, in 2015 een wet heeft gestemd met de kalender voor die sluiting. “Kiezen voor oude kernenergie is geen optie. En kiezen voor nieuwe kernenergie zou miljarden kosten. Dat is dus ook geen piste. We moeten nu kiezen voor de toekomst. Daarom is het energiepact cruciaal. Niets doen zou schuldig verzuim zijn tegenover de volgende generaties”, aldus de Open Vld-voorzitster.

Francken

Rutten komt in het interview ook terug op de “Soedankwestie”. “De voorganger van Theo Francken was Maggie De Block. Zij heeft de tanker doen keren met een streng, maar rechtvaardig beleid. Wij weten dus hoe moeilijk dat departement is. Je moet vermijden dat emoties de bovenhand nemen. Maar natuurlijk moeten de mensenrechten altijd gerespecteerd worden. Er loopt nu een onderzoek daarnaar. Ik wil dat afwachten vooraleer verdere uitspraken te doen”, zegt ze.

Over de kritiek op Francken over zijn leugen tegen premier Charles Michel, zegt Rutten dat de staatssecretaris zichzelf de vraag moet stellen of hij nog voor de spiegel kan staan. “Wie de waarheid één keer geweld aandoet, zal ook de volgende keer in vraag gesteld worden. Klopt het wel wat die man zegt? Maar het is aan Theo Francken zelf om die antwoorden te geven.”