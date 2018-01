Crisis in Venezuela: rijen wachtenden voor geplunderde supermarkten

Na een golf van plunderingen in verscheidene steden in Venezuela, worden er zaterdag militairen ingezet om supermarkten te bewaken. Daarnaast heeft de regering prijsverminderingen bevolen.

Lege winkelrekken in de supermarkt Foto: AFP

De Venezolaanse autoriteiten hebben 26 supermarktketens bevolen om de prijzen voor een reeks basisproducten te verminderen. Door de enorme inflatie in het Zuid-Amerikaanse land zijn die nagenoeg onbetaalbaar geworden. In de supermarkten zijn een groot deel van de rekken overigens leeg, aangezien er niet genoeg buitenlandse valuta zijn om producten te importeren uit het buitenland.

Na de beslissing vormden er zich lange rijen voor de supermarkten, zo berichtten lokale media. Om alles ordelijk te laten verlopen, worden politie en leger massaal ingezet om de winkels te bewaken. In sommige supermarkten mogen ook maar een bepaald aantal mensen tegelijk binnen.

Eerder op zaterdag werden in meerdere steden nog plunderingen gemeld. Dat was onder meer het geval in Caicara, op ongeveer 460 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caracas. Minstens twintig winkels werden leeggeroofd en in totaal werden er 48 arrestaties verricht. De armere bevolking krijgt weliswaar voedselhulp, maar al maanden wordt de situatie steeds somberder. Levensmiddelen worden almaar duurder.

Foto: REUTERS

Venezuela verkeert al maandenlang in een zware economische en politieke crisis. Het door de oppositie gedomineerde parlement werd in augustus buitenspel gezet, protest werd met repressie gesmoord. Het door Nicolás Maduro met harde hand bestuurde land met de grootste oliereserves ter wereld is veranderd in het armenhuis van Zuid-Amerika, ook in de ziekenhuizen is er een tekort aan alles. Bovendien schommelde de inflatie in 2017 boven de 1.000 procent. Voor een euro wordt op de zwarte markt rond de 160.000 bolivar betaald.

Het maandelijkse minimumloon wordt wel telkens verhoogd tot momenteel bijna 800.000 bolivar, sociale uitkeringen inbegrepen, maar dat is ook maar een paar euro waard.