Gaslek in Tongeren: straat afgesloten voor verkeer

Tongeren - Zaterdagavond omstreeks 19 uur ontving de brandweer van Tongeren een oproep van een verontruste voorbijganger die een sterke aardgaslucht had waargenomen in de Elderenstraat in Tongeren. De brandweer verwittigde meteen netbeheerder Infrax die niet veel later de nodige metingen en vaststellingen deed. Uit veiligheidsoverwegingen werd de Elderenstraat tussen ’s Herenelderen en Tongeren afgesloten voor alle verkeer.

Het aardgaslek bevond zich in een transportleiding die naast de Elderenstraat op zowat 1,5 m diepte ligt, halverwege de dorpen Berg en ’s Herenelderen.

Andy Adams, afdelingshoofd bij beheerder Infrax: “Vermoedelijk is het een lek aan een las in wat wij noemen de middendrukleiding. Dat is immers het zwakke punt. Ook al bevindt het lek zich in een gebied waar geen woningen staan, toch hebben we de druk in de leiding verminderd van 5 bar naar 100 millibar. Dat is ook de lage druk waarop de klanten bevoorraad worden. Zij gaan van het probleem geen hinder ondervinden. Eenmaal het lek blootgelegd maken we een tijdelijke bypass, zodat we het lek kunnen herstellen. Dat duurt meestal enkele uren. Ik verwacht dat alles tegen middernacht hersteld is. Dan kan de druk weer genormaliseerd worden en wordt het tijdelijke verkeersverbod opgeheven.”