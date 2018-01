Pieter-Jan Hannes moet opgeven in Noord-Ierse Antrim

Pieter-Jan Hannes heeft de finish niet bereikt op de eerste IAAF-permit veldloop van 2018 in het Noord-Ierse Antrim. Hij moest de strijd staken wegens ziekte. De zeges gingen naar de Kenianen Timothy Cheruiyot en Margaret Chelimo Kipkemboi.

Hannes gaf eerder deze week al aan dat hij lichtjes ziek was, en dat bleek net voor de wedstrijd in Noord-Ierland ernstiger dan verwacht. “Niemand had mij verteld dat overgeven voor na de wedstrijd is, in plaats van ervoor”, schreef hij met een knipoog op zijn sociale media. “Dit is mijn eerst opgave ooit, en dus een heel trieste dag.”

Cheruiyot, de zilveren medaillewinnaar op de 1500 meter van het WK afgelopen zomer, was de beste. Hij haalde het voor de Ethiopiër Mogos Tuemay. Bij de vrouwen was Kipkempboi de beste, met één seconde voorsprong op de Ethiopische Fotyen Tesfay.

Uitslag:

Mannen:

1. Timothy Cheruiyot (Ken) 23:12

2. Mogos Tuemay (Eth) 23:12

3. Soufiane Elbakkali (Mar) 23:32

4. Andy Vernon (Gbr) 23:41

5. Kristian Mark Jones (Gbr) 23:45

Vrouwen:

1. Margaret Chelimo Kipkemboi (Ken) 19:55

2. Fotyen Tesfay (Eth) 19:56

3. Bontu Edao Rebitu (Brn) 19:59

4. Verity Ockenden (Gbr) 20:17

5. Alemitu Hawi (Eth) 20:17