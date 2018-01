Charleroi kan eindelijk nog eens winnen, Aalst klopt Brussels

Spirou Charleroi is 2018 vrijdag begonnen met 80-75 zege tegen Willebroek. Het was voor de Henegouwers de eerste competitiezege sinds 1 december. Oostende blijft bovenaan ongeslagen. De kustploeg klopte Luik met 73-85.

Seth Tuttle was de grote man bij Spirou met 16 punten, 8 rebounds en 7 assists. Charleroi klimt door de zege naar de vierde plaats, met evenveel punten als de Antwerp Giants, die hun match tegen rode lantaarn Leuven uitgesteld zagen tot 20 maart.

Bovenaan het klassement blijft landskampioen Oostende onoverwinnelijk. Dit keer was Luik het slachtoffer (73-85). Het is de veertiende competitiezege op rij voor de West-Vlamingen.

Onderaan de tabelhelft slaagde Brussels er zaterdag niet in het tij te keren. De hoofdstedelingen verloren met 77-72 bij Aalst, hun elfde nederlaag in dertien matchen. Aalst blijft derde, voor Bergen dat won in Limburg (75-86). De vijftiende speeldag start volgende week vrijdag, met de Waalse derby tussen Luik en Charleroi.