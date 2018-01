Ongenaakbare Pool schrijft geschiedenis op Vierschansentoernooi

HISTORY Kamil Stoch wins the Four Hills Grand Slam ... just the second man in history to do so pic.twitter.com/Kx9FfmKS1g

Kamil Stoch heeft voor een historische vier op vier gezorgd op het Vierschansentoernooi. De Pool sprong in Bischofshofen naar de overwinning en was zo de beste in alle manches van het bekende schansspringtoernooi. Enkel de Duitser Sven Hannawald deed Stoch die krachttoer voor. Uiteraard is Stoch ook de eindwinnaar.

Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en nu dus ook Bischofshofen. Er stond deze winter geen maat op Kamil Stoch. Met twee sprongen van 132,5 meter en 137 meter sprong hij ook in de laatste manche in Bischofshofen naar de overwinning en boekte hij de Grand Slam. Een historische prestatie, want hij is daarmee nog maar de tweede schansspringer die ooit alle vier de wedstrijden van het Vierschansentoernooi in één seizoen weet te winnen. In 2002 was er ook tegen de Duitser Sven Hannawald geen schansspringkruid opgewassen.

Uiteraard pakt Stoch ook de eindzege in het prestigieuze toernooi. Hij volgt daarmee zichzelf op de erelijst op. Samen met de Oostenrijker Gregor Schlierenzauer is de Pool ook de enige die het Vierschansentoernooi twee keer kon winnen in de laatste tien jaar.

De uitslagen van de vierde manche van het Vierschansentoernooi in Bischofshofen:

Uitslag

1. Kamil Stoch (Pol) 275,6 ptn (132,5+137,0 meters)

2. Anders Fannemel (Noo) 272,4 (130,0+139,0)

3. Andreas Wellinger (Dui) 270,5 (129,0+139,5)

4. Stefan Kraft (Oos) 268,6 (130,5+135,5)

5. Robert Johansson (Noo) 268,2 (127,0+140,0)

6. Andreas Stjernen (Noo) 267,2 (129,5+138,5)

7. Junshiro Kobayashi (Jap) 255,4 (126,5+134,5)

8. Peter Prevc (Sln) 253,8 (127,5+131,5)

9. Dawid Kubacki (Pol) 253,3 (132,0+127,5)

10. Markus Eisenbichler (Dui) 244,5 (126,5+129,0)

Eindstand Vierschansentournee:

1. Kamil Stoch (Pol) 1108,8 ptn

2. Andreas Wellinger (Dui) 1039,2

3. Anders Fannemel (Noo) 1021,3

4. Junshiro Kobayashi (Jap) 1021,1

5. Robert Johansson (Noo) 1009,4

Wereldbekerstand (na elf van de 23 proeven):

1. Kamil Stoch (Pol) 723 ptn

2. Richard Freitag (Dui) 711

3. Andreas Wellinger (Dui) 569

4. Daniel Andre Tande (Noo) 485

5. Junshiro Kobayashi (Jap) 410

6. Stefan Kraft (Oos) 399

7. Anders Fannemel (Noo) 360

8. Johann Andre Forfang (Noo) 352

9. Markus Eisenbichler (Dui) 312

10. Karl Geiger (Dui) 247

Erelijst Vierschansentoernooi:

2008: Janne Ahonen (Fin)

2009: Wolfgang Loitzl (Oos)

2010: Andreas Kofler (Oos)

2011: Thomas Morgenstern (Oos)

2012: Gregor Schlierenzauer (Oos)

2013: Gregor Schlierenzauer (Oos)

2014: Thomas Diethart (Oos)

2015: Stefan Kraft (Oos)

2016: Peter Prevc (Sln)

2017: Kamil Stoch (Pol)

2018: Kamil Stoch (Pol)