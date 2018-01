Rellen overschaduwen zege van Lierse tegen Beerschot: spelers en oproerpolitie moeten fans bedaren

De clash in 1B tussen Lierse en Beerschot-Wilrijk is stilgelegd omdat de supportersclans van beide ploegen het aan de stok kregen met elkaar. Na de 2-0 voor Lierse gingen de poppen aan het dansen en moest de politie tussenbeide komen om de gemoederen te bedaren. Na een ‘afkoelperiode’ van twintig minuten kon de match terug hervat worden. Ook voor de match waren er al strubbelingen met vuurpijlen waardoor de match later moest beginnen. Lierse won uiteindelijk de match met 2-1.

Na de 2-0 van Andrei Camargo in de 52ste minuut gingen de poppetjes aan het dansen. Beide supportersclans, enkel gescheiden van elkaar door een strook van een paar meter, gingen verbaal stevig in de clinch en er werd ook met bier over en weer gegooid. De oproerpolitie kwam het veld op om ervoor te zorgen dat de situatie niet uit de hand zou lopen. Om veiligheidsredenen werd de match voor twintig minuten stilgelegd.

De spelers van Lierse gingen meteen naar binnen, die van Beerschot-Wilrijk deden dat na enkele minuten ook. Even later kwamen Hernan Losada en Frédéric Frans, de kapiteins van beide ploegen, om hun fans tot kalmte aan te manen.

Vuurpijlen

Nog voor de match werden er al vuurpijlen van het ene supportersvak naar het andere geschoten. Daardoor begon de match met enkele minuten vertraging. Beerschot Wilrijk eiste aanvankelijk het balbezit op, maar bij de eerste kans voor de thuisploeg was het raak. Een lage vrijschop werd toch nog doorgekopt door Bourdin en Joachim kon de opgesprongen bal met het hoofd voorbij Romo werken.

De partij miste kansen, maar bij de tweede stilstaande fase voor de Pallieters was het haast opnieuw raak. Frans kopte een vrijschop van Bougrine nipt naast. De eerste reactie van de bezoekers volgde iets voorbij het halfuur, maar Placca schoot te slap in de armen van Rakovsky. Net voor rust mocht Placca alleen op Rakovsky af, maar de Duitser trok opnieuw aan het langste eind.

Marc Brys bracht de speelgerechtigde Mbombo na rust en die claimde al meteen een penalty. Meteen daarop was het echter 2-0, nadat Janssens een dribbel inzette, Laurent als tussenstation vond en Camargo met de buitenkant van de voet in de hoek legde. Meteen het sein om de poppen aan het dansen te laten gaan in de tribune. Scheidsrechter Van Damme legde de partij meten dan twintig minuten stil.

Tegentreffer

Beerschot Wilrijk kwam nadien het best uit de kleedkamer en zorgde al snel voor 2-1 langs Mbombo, die een inzenden van De Jonghe perfect in doel werkte. De bezoekers zochten de 2-2, maar Mbombo vond Rakovsky en Losada schoot hoog over. De bezoekers probeerden nog, maar de gelijkmaker viel uiteindelijk niet, zodat Lierse opnieuw leider is.

De Pallieters hebben nu één punt voorsprong op Cercle Brugge dat OH Leuven klopte met 1-0. Een tweede periodetitel en rechtstreeks ticket naar 1A wordt moeilijk voor Beerschot Wilrijk dat nu op acht punten van leider Lierse volgt. De Mannekes spelen woensdag nog wel een inhaalwedstrijd op bezoek bij Tubeke.