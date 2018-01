Monfils wint makkelijk van Rublev en pakt 7e titel in Doha

Gaël Monfils (ATP 46) heeft zaterdag in de finale van het ATP-tornooi van Doha (hard/1.286.675 dollar) de Rus Andrey Rublev (ATP 39) verslagen. Het is al de 7e titel uit de carrière van Monfils en de eerste sinds het tornooi van Washington in 2016. In het verleden schopte de 31-jarige Fransman het drie maal (2006, 2012 en 2013) tot de finale in Doha, maar nooit eerder pakte hij de titel.

Monfils, die sinds de US Open niet meer in actie kwam door een knieblessure, viert zo zijn comeback op de court. Het was het allereerste duel in de geschiedenis tussen Monfils en Rublev. De Fransman won in twee sets (6-2 en 6-3) en had genoeg aan 61 minuten speeltijd. De 20-jarige Rublev, die 21 directe fouten achter zijn naam schreef, kon Monfils nooit echt het vuur aan de schenen leggen.

Na winst in Sopot (2005), Metz (2009), Montpellier (2010 en 2014), Stockholm (2011) en Washington (2016), pakt Monfils nu zijn 7e titel. Zijn tegenstander blijft steken op één titel, namelijk in Umag in juli 2017.