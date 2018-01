“Handtastelijke fans blok ik af. Ik ben gelukkig getrouwd”

158.000 kijkers trok de eerste film van ‘De Buurtpolitie’. Een ongelofelijk succes voor de sympathiekste tv-flikken, waardoor een vervolg niet kon uitblijven. En dus zullen vanaf begin februari de jongsten weer kunnen juichen - en krijgen de mama’s het weer wat warmer - als Lommelaar Henny Seroeyen (34) de dag redt. Of Seroeyen zijn fysiek op pijl kon houden tijdens het filmen van zijn tweede bioscoophit? “Soms moet ik op draaidagen het sporten laten vallen”, zegt de acteur en fitnessmodel. “Daar kan ik me dan aan ergeren, maar dan ga ik wat lopen, of doe ik voor het slapengaan nog snel 200 push- of sit-ups.”