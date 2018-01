IN BEELD. 4.500 ijsberen en ruim 10.000 toeschouwers op nieuwjaarsduik in Oostende

Vorig jaar moest de nieuwjaarsduik, die traditioneel plaatsvindt op de eerste zaterdag van het jaar, door de Cyclocross nog uitwijken naar 1 januari. Samen met de koude temperaturen toen, zorgde dat voor een kleinere opkomst met 3.000 deelnemers. Dit jaar ging de teller opnieuw een pak hoger. Na een gezamenlijke opwarming op het strand gingen 4.500 ijsberen de zee in.

“De nieuwjaarsduik is een echt feelgoodevenement”, zegt Drouard. “Individuele ijsberen doen mee, maar er komen ook heel wat vriendengroepen of bedrijven. Veel mensen verkleden zich. Het is een plezante bedoening.” De editie van 2018 verliep incidentloos en betrekkelijk warm. Terwijl de temperatuur van het zeewater meestal rond de 4 graden schommelt, was die nu 8 graden. “Daardoor bleven de deelnemers vaak wat langer in het water. Nadien kan iedereen uiteraard genieten van een drankje op het strand.”

Foto: BELGA

Ex-judoka Gella Vandecaveye is een van die bekende Vlamingen die al jarenlang mee duikt. “Hoeveel jaar precies is me al vaker gevraagd, maar dat kan ik niet meteen zeggen. Vorig jaar heb ik zelf geschrikkeld doordat de duik precies op nieuwjaarsdag viel”, vertelt Vandecaveye. “Het was een warme editie, maar het blijft toch nat en koud. Zelf ben ik een koukleum. Ik moet al mijn moed elk jaar opnieuw bijeenrapen, maar het enthousiasme zuigt je mee. Het is geweldig om te zien hoe 5.000 waterkiekens het water induiken.”

Met een muts en T-shirt met het logo van Beyond The Moon wilde de ex-judoka ook nog eens de vzw waarvan ze al ruim tien jaar meter is in de kijker zetten. Die biedt zorgeloze vakanties aan ernstig zieke kinderen en hun gezin. “Naast een knotsgekke, plezante ervaring is de Nieuwjaarsduik ook een ideaal moment om de vzw meer bekendheid te geven en fondsen te werven”, besluit ze na de duik, met een pannenkoek en een warme chocomelk voor haar neus.