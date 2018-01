Mitrovic blies zelf transfer af na mislukte medische test: “Hij zag lagere financiële voorwaarden niet zitten”

De transfer van Stefan Mitrovic naar Saint-Etienne gaat niet door. De Servische verdediger van AA Gent faalde voor zijn medische proeven waardoor de Franse eersteklasser de transfer afblaast. Daardoor lopen de Buffalo’s 3,7 miljoen euro mis. Een probleem aan de enkel zou aan de basis liggen voor zijn buis op de fysieke testen. “Na de medische tests heeft Saint-Etienne besloten om de financiële voorwaarden voor Stefan te wijzigen”, reageert Gentse manager Michel Louwagie. “Maar dat zag de speler niet zitten.”

“De resultaten van de verschillende testen die Stefan Mitrovic onderging, voldoen niet aan onze eisen en daarom laten we de transfer niet doorgaan”, deelde Saint-Etienne mee. Een enkelblessure zou aan de basis liggen voor zijn buis op de proeven. De Franse club wenste hem in ieder geval een spoedig herstel.

Donderdag bereikte AA Gent en Saint-Etienne een akkoord over de transfer van Stefan Mitrovic. De 27-jarige verdediger zou voor defensieve stabiliteit moeten zorgen bij de nummer zestien in de Franse Ligue 1, die 3,7 miljoen euro zouden betalen. Enkel de medische testen stonden een transfer nog in de weg. Normaal gezien een formaliteit, maar net daar liep het dus mis.

[COMMUNIQUÉ] Les résultats des multiples tests médicaux auxquels s’est soumis Stefan Mitrovic depuis deux jours ne permettent pas à l’#ASSE de conclure le transfert du joueur. Le club lui souhaite un prompt rétablissement. pic.twitter.com/0YhlOuO5xF — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 6 januari 2018

Algemeen directeur Michel Louwagie: “Mitrovic zag lagere financiële voorwaarden niet zitten”

Algemeen directeur Michel Louwagie reageerde sereen op het nieuws dat de transfer van Mitrovic naar Saint-Etienne is afgesprongen na de medische tests. “Het is zeer eenvoudig: Mitrovic had een klein probleempje aan de enkel, dat was geweten. Na de medische tests heeft Saint-Etienne besloten om de financiële voorwaarden voor Stefan te wijzigen. Dat zag de speler niet zitten en daarop is de transfer afgesprongen.” De versie werd ook bevestigd door de entourage van de speler aan de Franse sportkrant L’équipe.

“De voorzitter van Saint-Etienne heeft ons gezegd dat ze gezien hun situatie iemand willen die onmiddellijk kan spelen. Of Mitrovic nu aansluit bij het trainingskamp in Oliva? We moeten eerst zijn medische situatie bekijken. Zijn blessure staat nu voorop.”

Imagoschade

Mitrovic is zo al de derde Gent-speler die een transfer ziet afspringen door een buis op de medische proeven. Afgelopen zomer zagen ook Neto en Foket een vertrek uit Gent richting respectievelijk Brighton en Atalanta in rook opgaan door fysieke problemen. Neto sukkelde destijds met de knie, Foket kreeg te horen dat hij hartproblemen had. Of ik vrees voor imagoschade na de gevallen Foket en Neto? Het zijn aparte zaken. Foket was niet te voorzien. Dit is anders.”

Wat met vervanger?

“Of dit een financiële aderlating is?” aldus Louwagie “Dat was het geval Foket ook. Maar kijk: hij speelt weer.” Extra pijnlijk voor AA Gent is dat de Buffalo’s met Sigurd Rosted al een vervanger voor Mitrovic zo goed als beet hadden. De Gentenaars en Scarpsborg 08 hadden al een akkoord over de 23-jarige Noor. De verdediger was vandaag zelfs in België voor zijn medische testen. “Of dit gevolgen heeft voor de transfer van Sigurd Rosted? Dat moeten we bekijken, dit is een nieuwe situatie.