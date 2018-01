Doelman Fleetwood krijgt zijn lengte in pizza door clean sheet tegen Leicester

De Engelse derdeklasser Fleetwood Town heeft in de FA Cup een replay afgedwongen door 0-0 gelijk te spelen tegen ex-kampioen Leicester City. Grote held was Chris Neal. Niet zozeer omwille van zijn fabelachtige saves, maar wel omdat hij door zijn clean sheet zijn lengte in pizza’s krijgt.

De match tussen Fleetwood Town en Leicester City stond helemaal in het teken van de terugkeer van Jamie Vardy. De Engelse goalgetter speelde voor hij verkaste naar The Foxes een jaar bij de derdeklasser. Maar het werd een return in mineur, want Vardy was niet fit genoeg om te spelen.

Of dat een rol heeft gespeeld, zullen we nooit weten. Maar zonder topspits wierp Chris Neal, de keeper van Fleetwood, zich op tot matchwinnaar. Tegen een mak Leicester moest de doelman daarvoor zelfs geen wereldsaves uit zijn handschoenen te toveren. Als hij de nul wist te houden, was er met pizzamerk en sponsor Papa John’s afgesproken dat hij zijn lengte in pizza’s zou krijgen.

En zo geschiedde ook. De derdeklasser hield Leicester City op een 0-0 waardoor een tweede wedstrijd moet beslissen wie naar de volgende ronde gaat. En door de clean sheet krijgt Neal dus zijn pizza’s. De doelman meet 186 centimeter. Zijn ploeggenoten trakteren, mag dus geen probleem zijn.