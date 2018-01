Zwangere vrouw (21) geraakt met been gekneld tussen deur van tram

Een zwangere vrouw van 21 uit Hoboken is zaterdagmiddag gewond geraakt toen ze ten val kwam bij het instappen op de tram. Dat gebeurde aan de tramhalte op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Jan Van de Wouwerstraat in Hoboken.

Toen de vrouw wilde instappen, geraakte ze met haar been gekneld tussen de deur. Met haar been in, en haar lichaam buiten de tram, werd ze een vijftal meter meegesleurd. Daarna kwam de tram tot stilstand.

Er kwam een MUG ter plaatse, maar het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar. De vrouw werd naar het Middelheimziekenhuis gebracht nadat ze aan de halte al verzorgd was.