Marokkaanse jongeren protesteren tegen komst rapper: “Niet welkom in België”

De Frans-Senegalese rapper Booba ziet zijn showcase in de Bloody Louis in Elsene door de neus geboord. Via sociale media was er een oproep om te komen protesteren, voor aanvang van het concert. Booba zou eerder uitgehaald hebben naar Marokkaanse vrouwen. Het optreden wordt nu geannuleerd.

Op sociale media deelden vooral Marokkaanse jongeren de vraag om op 16 februari te gaan protesteren tegen de komst van rapper Booba naar Bloody Louis. ‘De zanger heeft al meermaals uitgehaald naar Marokkaanse vrouwen in zijn liedjes. Daarom roep ik alle jongeren op om te verzamelen voor aanvang van zijn showcase om hem te tonen dat hij niet welkom is in Brussel’, staat in de post.

Het is de prestigieuze club Bloody Louis aan de Louizalaan die de man had geprogrammeerd. Daar waren ze vooral verbaasd over de polemiek rond de rapper. Die blijkt inderdaad niet geheel onomstreden te zijn. In het verleden kwam hij al vaker in aanvaring met mensen uit de Marokkaanse gemeenschap, maar naar eigen zeggen heeft hij totaal geen problemen met Marokko. In zijn liedjes worden de Marokkaanse vrouwen niet uitdrukkelijk geviseerd.

‘Onze veiligheidsdiensten zijn voorzien op mogelijke problemen’, viel gistermiddag nog te horen bij de mensen van de feestzaal. En ook de Brusselse politie was al op de hoogte gebracht van de komst van Booba. ‘Het staat in onze agenda’, liet woordvoerster Ilse van de Keere weten. Zeker na de eerdere problemen met de populaire snapchatter Vargasss92 aan het Muntplein, wilde de politie koste wat het kost rellen vermijden.

Nog tickets te koop

Nog geen uur later kwam het bericht dat de showcase van de artiest geannuleerd werd. ‘Ik ben op de hoogte gebracht door de politie van mogelijke problemen die het optreden van de rapper met zich zou kunnen meebrengen’, zegt de burgemeester van Elsene, Dominique Dufourny (MR). ‘Ik nam contact op met de eigenaars van de Bloody Louis. Het gaat om een grote club in een prestigieuze buurt. Niemand wil problemen en dus besloten we uiteindelijk om het evenement te annuleren.’

Voorlopig zijn tickets voor het evenement wel nog steeds verkrijgbaar. Het is nog niet duidelijk wat de organisatie zal doen met de al verkochte kaarten.