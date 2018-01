Burger King neemt vurige slogan iets te letterlijk: tachtig mensen geëvacueerd in Brugge

Brugge - Fastfoodrestaurant Burger King op de Markt in Brugge werd gisteren rond de middag even ontruimd nadat er brand was ontstaan in de keuken. Het personeel kon tijdig ingrijpen en na een grondige controle door de brandweer werd het pand weer vrijgegeven.

Even opschudding in fastfoodrestaurant Burger King gistermiddag. Tijdens het bakken van de hamburgers in de keuken ging het fout. Het vet op de grill vatte vuur en de vlammen gingen in de richting van de dampkap, maar zijn daar uiteindelijk nooit op overgeslagen. Het personeel slaagde erin om de brand zelf te blussen, maar het pand werd wel even ontruimd.

Ongeveer tachtig mensen werden geëvacueerd. De brandweer van Brugge werd opgeroepen om een grondige controle van het gebouw te doen. Zij bekeek bijvoorbeeld nog de afzuiging van de dampkap in kwestie, maar kon geen brand meer aantreffen.

“Geen schade aan gebouw”

Uiteindelijk werd het pand zo’n drie kwartier later opnieuw vrijgegeven en konden er opnieuw hamburgers gebakken worden.

“Er is geen schade aan het gebouw”, zegt Shana Van den Broeck van Burger Brands Belgium, de overkoepelende organisatie van Burger King. “En er vielen geen gewonden. De mensen die in allerijl naar buiten moesten en hun eten lieten staan, werden vergoed of kregen een nieuw menu.”