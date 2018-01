Winkeldieven op heterdaad betrapt: systeem om beveiliging van dure parfums te halen

Brugge - Twee Franse mannen zijn zaterdag op heterdaad betrapt, toen ze dure parfums stalen uit winkels in hartje Brugge. Agenten in burger konden het duo arresteren. Dat meldt lokale politie Brugge in een persbericht.

De twee Fransen maakten gebruik van een systeem om de diefstalbeveiliging op dure parfums te omzeilen. Ze hadden echter niet gerekend op de aanwezigheid van politie in burger in het Brugse stadscentrum. Zij konden de mannen op heterdaad betrappen.

Door middel van camerabeelden konden de twee mannen snel gelinkt worden aan andere winkeldiefstallen in West-Vlaanderen. Ook daar werden dure cosmeticaproducten ontvreemd. Het voertuig van de dieven werd in het kader van het onderzoek in beslag genomen. Hun arrestatie werd door het parket bevestigd. Het onderzoek loopt verder.