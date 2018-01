WB biatlon - Martin Fourcade is opnieuw de beste, Florent Claude 31ste in achtervolging

De Fransman Martin Fourcade heeft tijdens de wereldbeker biatlon in het Duitse Oberhof de achtervolging gewonnen. Hij lukte voor de eerste keer de dubbel sprint-achtervolging in Oberhof. Onze landgenoot Florent Claude werd 31ste.

Voor Fourcade was het al de 67e overwinning uit zijn carrière, en de tiende keer op tien wedstrijden dat hij op het podium staat. Hij maakte één schietfout en ging de Noorse broers Boe vooraf. Johannes eindigde op zes seconden, Tarje op een halve minuut. In het wereldbekerklassement is Fourcade leider met 552 punten, Johannes Boe is tweede met 514 punten.

Onze landgenoot Florent Claude beging twee schietfouten en eindigde op 3:29.6 van de winnaar. Vrijdag was hij al 26e in de sprint.

In de achtervolging vertrekt de topzestig uit de sprintwedstrijd op basis van hun reële achterstand opgelopen in de sprint. Wordt in de sprint slechts twee keer geschoten (1x liggend, 1x rechtstaand), dan moet in de achtervolging vier keer geschoten worden.