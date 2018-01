WB bobslee - Belgian Bullets nemen optie op twee olympische tickets

Elfje Willemsen en Sara Aerts zijn in het Duitse Altenberg op de zesde plaats geëindigd in de zesde manche van de Wereldbeker. An Vannieuwenhuyse, die eerst een duo vormde met Sophie Vercruyssen en in de tweede manche met Shana Vanhaen, strandde op stek twaalf.

Willemsen finishte zowel in de eerste als in de tweede run op de zesde plaats, en boekte zo haar beste resultaat van het seizoen. De kloof met de plaatsen drie-vier-vijf was beduidend kleiner dan die met plaats zeven zodat Willemsen heimelijk mag dromen van meer.

Vannieuwenhuyse werd in de eerste run veertiende, maar herstelde zich met een negende plaats in de tweede run, met Vanhaen als remster. Het Canadese duo Humphries/George ging met de zege aan de haal, voor de Amerikanen Greubel/Evans en de Duitsers Köhler/Drazek. Humphries voert met 1.269 punten de WB-stand aan en houdt Greubel (1.189 punten) achter zich. Elfje Willemsen staat elfde en Vannieuwenhuyse zestiende.

Voor de Belgian Bullets komt dit hoopgevend resultaat net op tijd. Door de mindere resultaten van de voorbije winter kwam de tweede startplaats voor de Spelen in Pyongchang in het gedrang. Vooral Roemenië legde onze landgenoten het vuur aan de schenen. Maar de Roemeense dames eindigden in Altenberg slechts als vijftiende, achter de tweede Belgische bob. Officieel is het nog niet maar met enkel nog de WB-manche volgend weekend in het Zwitserse Sankt-Moritz die meetelt voor het toekennen van de olympische plaatsen, is de kans groot dat de Belgische dames straks met twee sleeën richting Olympische Spelen in Pyongchang trekken.