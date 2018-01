Ex-renner Jens Voigt moet marathonplan staken door bacteriële infectie

Voigt wilde om geld in te zamelen voor kankeronderzoek van 2 tot 8 januari iedere dag een marathon lopen. In de eerste vier dagen liep hij de 42 kilometer vlot uit, maar een vijfde marathon op rij komt er niet. Een bacteriële infectie in zijn linkerbeen zorgt voor te veel hinder waardoor hij zijn ambitieus loopplan noodgedwongen stoppen. “Dit is heel frustrerend”, reageerde Voigt. “Maar de dokter wilde me laten opnemen in het ziekenhuis.”

Drie jaar geleden hing Voigt, die onder meer reed bij als ploegmaat van Fabian Cancellara bij Saxo Bank en Lance Armstrong bij RadioShack, zijn fiets definitief aan de haak. Dat deed de renner die bekend stond als onversneden tempobeul nadat hij als laatste wapenfeit het werelduurrecord te breken. Sindsdien zet de Duitser zich in voor goede doelen met sportieve acties. Vorig jaar zamelde hij zo 25.000 euro in.

What a sad morning. Doc said no more running because of bacterial infection. My challenge is over but my supporters kept running for me and my mission. It's been beautiful to give back with hot beverages and snacks. Thanks so much for your help!https://t.co/iYSaIayJEJ@fitbit pic.twitter.com/svaNjhEnUq