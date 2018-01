Politie kondigt ontvoeringsalarm af voor vader en zwaar zieke Tizio: “Leven van baby op het spel”

In een ziekenhuis in het Franse Toulouse heeft een vader zijn twee maanden oude baby ontvoerd en daarmee het leven van de boreling op het spel gezet. Het parket meldt in een communiqué dat de kleine Tizio zwaar ziek is en onmiddellijk verzorging nodig heeft om te kunnen overleven. De autoriteiten hebben een ontvoeringsalarm afgekondigd.

De 33-jarige vader van de jongen is “groot en heeft een slanke lichaamsbouw”, daarnaast heeft hij een “volle baard en lang bruin à zwart krullend haar”. Hij verplaatst zich mogelijk aan boord van een Peugeot, laten de speurders weten. Volgens een betrouwbare bron zijn de ouders van het kind gescheiden, maar komen ze nog steeds goed overeen. De vader, die momenteel zonder werk zit, zou ook elke dag zijn zoon in het ziekenhuis hebben bezocht. De speurders bestempelen de ontvoering dan ook als “onbegrijpelijk” en stellen dat er geen aanwijzingen zijn dat de man het kind bewust zou hebben willen onttrekken van de moeder.

Het ontvoeringsalarm is een procedure die in 2006 in Frankrijk werd ingevoerd en slechts zelden geactiveerd wordt. Bij deze procedure wordt op grote schaal gewaarschuwd op de radio, televisie, op borden in de treinstations en op de autowegen, om de bevolking te mobiliseren in de zoektocht naar het ontvoerde kind en de ontvoerder. Het alarm heeft zich intussen bewezen als bijzonder doeltreffend: van de 22 keer dat het alarm tot hiertoe werd afgekondigd, leidde het slechts in twee gevallen niet tot een snelle opsporing van het kind.