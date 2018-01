Marcel Hirscher opnieuw ongenaakbaar in WB alpijnse ski van Adelboden

De Oostenrijker Marcel Hirscher heeft zaterdag voor 20.000 toeschouwers de reuzeslalom op de wereldbeker in het Zwitserse Adelboden gewonnen. In de achttiende manche van de wereldbeker bleef hij de Noor Henrik Kristoffersen met 17 honderdsten voor, de Fransman Alexis Pinturault volgde op 21 honderdsten.

Nadat hij in de eerste afdaling de snelste chrono had neergezet leek Hirscher makkelijk op weg naar de zege, maar aan het eind van de tweede afdaling kwam hij nog ei zo na ten val. De Oostenrijker kon zijn 51e wereldbekerzege toch nog veiligstellen en nadert tot op drie overwinningen van zijn landgenoot Hermann Maier, de nummer twee aller tijden. Het record van de Zweed Ingemar Stenmark, 86 overwinningen, is nog niet binnen bereik.

In het algemeen klassement van de wereldbeker is Hirscher na zijn zevende zege nog steviger leider. Hij telt 774 punten, Kristoffersen heeft er 580. Ook in het klassement van de reuzeslalom zijn Hirscher en Kristoffersen met 420 en 365 punten één en twee. Zondag volgt in Zwitserland nog de slalom.

- Eindstand reuzeslalom :

1. Marcel Hirscher (Oos) 2:28.63 (1:10.53+1:18.10)

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:28.80 (1:10.64+1:18.16)

3. Alexis Pinturault (Fra) 2:28.84 (1:11.40+1:17.44)

4. Luca De Aliprandini (Ita) 2:29.77 (1:11.38+1:18.39)

5. Manuel Feller (Oos) 2:29.83 (1:11.99+1:17.84)

. Zan Kranjec (Sln) 2:29.83 (1:11.84+1:17.99)

7. Manfred Mölgg (Ita) 2:29.98 (1:11.94+1:18.04)

8. Mathieu Faivre (Fra) 2:30.20 (1:11.87+1:18.33)

. Riccardo Tonetti (Ita) 2:30.20 (1:11.72+1:18.48)

10. Leif Kristian Haugen (Nor) 2:30.22 (1:11.18+1:19.04)

...

- WB-stand reuzeslalom (na 5 van 8 manches):

1. Marcel Hirscher (Oos) 420 ptn

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 365

3. Alexis Pinturault (Fra) 240

4. Matts Olsson (Zwe) 214

5. Justin Murisier (Sui) 179

...

- WB-stand (na 18 van 37 manches):

1. Marcel Hirscher (Oos) 774 ptn

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 660

3. Alexis Pinturault (Fra) 502

4. Kjetil Jansrud (Nor) 480

5. Aksel Lund Svindal (Nor) 454

6. Matthias Mayer (Oos) 318

7. Beat Feuz (Zwi) 316

8. Max Franz (Oos) 303

9. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 297

10. André Myhrer (Zwe) 275

...