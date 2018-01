Gauwdief (35) wordt opgepakt en spuwt binnenkant politiewagen vol

De politie kon in de nacht van vrijdag op zaterdag een gauwdief arresteren. Terwijl hij werd overgebracht naar de cel, spuwde de man de binnenkant van de politiewagen vol.

Omstreeks 5 uur zaterdagmorgen werd de verdachte opgemerkt door een patrouillerende terreinofficier in de Sint-Paulusstraat. De man merkte het politievoertuig op, wierp daarna snel een portefeuille onder een geparkeerde auto en liep weg. De officier en zijn collega zetten de achtervolging in.

Een tweede ploeg die mee achter de verdachte aanging kon de 35-jarige man uit Antwerpen oppakken. In de portefeuille zat wel nog geld, maar geen identiteitsbewijzen of bankkaarten. Een uurtje na de achtervolging ongeveer kwam het slachtoffer, een 30-jarige man uit Brasschaat, aangifte doen dat zijn portefeuille vermoedelijk werd gestolen aan de openbare toiletten in het Schipperskwartier. Het slachtoffer was nog in het bezit van zijn identiteitskaart en bankkaarten.

Bij nazicht bleek er uit de portefeuille niets te zijn gestolen. De verdachte werd voor verder onderzoek naar de Noorderlaan gebracht, maar tijdens de overbrenging spuwde de man voortdurend binnen in de politiewagen.

De spuwende gauwdief, ruimschoots gekend bij politie en justitie, werd vandaag voorgeleid.