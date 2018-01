Jonge Britse snowboarder levenloos teruggevonden in de Franse Alpen

Brussel - Het lichaam van een 22-jarige Britse snowboarder, die al vier dagen werd vermist, is vrijdagnamiddag in de omgeving van een riviertje in Risoul in het Franse departement van de Hoge Alpen levenloos aangetroffen. Dat melden verschillende lokale media zaterdag.

De man werd op 2 januari als vermist opgegeven, nadat hij voor het laatste werd gezien aan de uitgang van een bar in het skigebied. De procureur sluit een misdaad of een val uit. De man is waarschijnlijk omgekomen van de koude nadat hij de weg was kwijt geraakt.