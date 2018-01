De Amerikaanse president Donald Trump omschrijft zichzelf als een "erg stabiel genie" na de publicatie van een erg kritisch boek dat vraagtekens plaatst bij zijn competentie als president.

"Al heel mijn leven zijn mijn grootste twee troeven mentale stabiliteit en erg slim zijn", zet de president op Twitter. "Crooked Hillary Clinton heeft daar ook op ingezet en, zoals iedereen weet, is ze ten onder gegaan. Ik ging van een erg succesvolle zakenman over grote televisiester tot Amerikaanse president (bij mijn eerste poging). Ik denk niet dat dat onder slim valt, maar onder geniaal. En een erg stabiel genie zelfs."

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 januari 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 januari 2018

In het boek ‘Fire and Fury’ van auteur Michael Wolff wordt Trump afgeschilderd als een incompetente president. Zelf zegt Trump dat het boek vol leugens staat.

Trump doet zijn nieuwe uithaal voor de start van een belangrijke ontmoeting met Republikeinse leiders op Camp David. Daar zullen ze hun prioriteiten en strategie voor 2018 bespreken. In november vinden cruciale Congresverkiezingen plaats.

Er worden al langer vragen gesteld bij de mentale gezondheidstoestand van de president.

Jamie Raskin, een Democraat uit Maryland, diende recent een wetsvoorstel in over de oprichting van een parlementaire commissie die de gezondheid van de president moet evalueren. Als hij niet geschikt is om het ambt uit te oefenen, kunnen de vicepresident en de regering hem afzetten op basis van de grondwet.

De bezorgdheid is opnieuw opgeflakkerd – ook bij Republikeinen – nadat Trump via Twitter aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un had geantwoord dat zijn atoomknop groter was dan de zijne.