’De enige bruikbare Belg’ volgens Hitler

Zottegem -

Hij zorgde voor de grootste Zwarte Zondag in ons land, hield duizenden aanhangers in de ban en mocht meermaals op visite bij Adolf Hitler en Heinrich Himmler. In alle uithoeken van het land deed Léon Degrelle (1906-1994) in de jaren 30 zalen vollopen. Oud-journalist Fernand Peters van Het Belang van Limburg getuigde jaren geleden over de charme en redenaarskunst van le beau Léon, die ook in Hasselt menigten wist te betoveren. Razend ambitieus vervelde de onstuimige protestpoliticus tijdens de Tweede Wereldoorlog tot de beruchtste Waalse collaborateur. Bruno Cheyns schreef met ‘De Führer uit Bouillon’ een boeiende biografie over Degrelle, die volgens Hitler zelf sowieso “de enige bruikbareBelg” was.