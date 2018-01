Hier brachten onze bekende Vlamingen hun kerstvakantie door

De kerstvakantie is de ideale periode om even heerlijk te ontspannen en de zon op te zoeken. Ook heel wat bekende Vlamingen trokken eropuit. Van Bali tot Polen. Hier brachten onze bv's de feestdagen door.

Astrid Coppens beleefde samen met haar echtgenoot Bram Coppens prachtige dagen en nachten op Barbados. De ideale manier om alle narigheid van het afgelopen jaar achter zich te laten.

A postcard from Barbados ?? Een bericht gedeeld door ASTRID COPPENS (@oneandonlyastrid) op 5 Jan 2018 om 3:07 (PST)

Heidi Van Tielen bracht een mooie vakantie door op Bali, maar na thuiskomst moest ze helaas opgenomen worden in het ziekenhuis door een onbekende bacterie.

Linde Merckpoel trok na de drukte van de Warmste Week naar Afrika voor een deugddoende vakantie. In Swaziland en Zuid-Afrika genoot ze me volle teugen van een safari.

?????? Een bericht gedeeld door Linde Merckpoel (@lindemerckpoel) op 29 Dec 2017 om 7:51 (PST)

Gilles Van Bouwel begon het jaar 'op' het gemak' in Marrakech ...

Ook Natalia amuseert zich, net als Astrid Coppens, te pletter op Barbados waar ze haar innerlijke kind loslaat in de golven.

Eva Deroo, die net als Linde Merckpoel één van de presentatoren van de Warmste Week was, vierde het nieuwe jaar in New York.

Tatyana Beloy zocht niet de warmte op, zij vertoefde enkele dagen in de besneeuwde landschappen van Polen.

Touchdown Polen #bialystok Een bericht gedeeld door Tatyanabeloy (@tatyanabeloy) op 29 Dec 2017 om 4:48 (PST)

Ook Klaasje Meijer, beter bekend als Klaasje van K3 beleefde mooie dagen in Afrika. Meer bepaald in Tanzania.