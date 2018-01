Verdwijnt F1-kampioen Lewis Hamilton van de sociale media?

Nadat Hamilton eind vorig jaar zijn Instagram-account volledig leegmaakte heeft de Britse viervoudig F1-wereldkampioen nu ook hetzelfde gedaan met zijn twitter-account.

Lewis Hamilton kwam in een mediastorm terecht nadat hij via snapchat een video verspreidde waarin hij verbaasd reageerde toen hij zijn neefje in een prinsessenjurk zag. Hamilton schreeuwde het uit en riep tegen zijn neefje "dat jongens geen prinsessenjurken dragen".

De viervoudig wereldkampioen Formule 1 kreeg naast een mediastorm ook heel wat kritiek over zich heen. Hamilton reageerde vervolgens door in drie berichten op twitter zijn excuses uit te drukken. Enkele dagen later verdwenen die berichten echter, samen met tientallen andere berichten. Geleidelijk aan verdwenen de voorbije dagen oude berichten op Hamilton zijn twitterpagina, dit tot de pagina volledig leeg was.

Na zijn Instagram-account is nu ook Hamilton zijn Twitterpagina volledig leeggemaakt. De Brit doet dit waarschijnlijk als reactie op de kritiek die hij kreeg voor de harde woorden tegenover zijn neefje. Een officiële reactie op het verdwijnen van zijn posts op Instagram en Twitter kwam er echter nog niet.

De Brit was de voorbije jaren erg actief op sociale media en deelde er ook vaak beelden van feestjes en uitspattingen. Hamilton kreeg daarvoor in het verleden al enorm veel kritiek en de kritiek op zijn uitspraken over zijn neefje hebben er waarschijnlijk toe geleid zijn accounts op Instagram en Twitter leeg te maken. Grote vraag is nu of ook Facebook zal volgen.

Hamilton is wereldwijd één van de meest gevolgde sporters op sociale media. De Brit heeft op Instagram 5,7 miljoen volgers, op Twitter 5,2 miljoen volgers en op Facebook 4,1 miljoen likes.

