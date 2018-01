Roemeense Simona Halep pakt de eindzege op WTA Shenzhen

Simona Halep (WTA 1) heeft zaterdag het WTA-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/750.000 dollar) op haar naam geschreven. De Roemeense klopte in de finale de Tsjechische titelverdedigster Katerina Siniakova (WTA 47) in drie sets: 6-1, 2-6 en 6-0. De partij nam een uur en twaalf minuten in beslag.

Halep verovert in China haar zestiende WTA-toernooizege. Ook in 2015 was ze in Shenzhen de beste. De Roemeense nummer één van de wereld maakt wel nog altijd jacht op een eerste overwinning op een grandslamtoernooi.

Voor Siniakova zou het een derde titel geweest zijn. Vorig jaar won ze naast het toernooi van Shenzhen ook dat van het Zweedse Bastad.