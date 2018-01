Twee Duitse skiërs omgekomen door lawine in Tirol

Twee skiërs uit Beieren zijn door een lawine in de Tiroolse Alpen verrast en levenloos onder de sneeuwmassa teruggevonden. De Oostenrijkse bergredders ontdekten zaterdag het lichaam van een 26-jarige skiër, die vrijdag samen met een 25-jarige vriend door een lawine in de omgeving van Kals am Großglockner in Oost-Tirol werd bedolven.