OPROEP. Limburgers kunnen dan toch naar huis na sneeuwstormen in Alpen

Heel wat Vlaamse skiërs zullen dit weekend dan toch naar huis kunnen. De wegen vanuit de skigebieden in de Franse, Zwitserse en Oostenrijkse Alpen waren de voorbije dagen niet of nauwelijks berijdbaar, maar onder meer door de uitgelokte lawines zal dat voor velen nu wel lukken.

Door het gure winterweer in de Alpen zaten duizenden Vlamingen er vast. Ze vreesden niet op tijd thuis te zijn voor het einde van de kerstvakantie, maar heel wat skiërs zijn zaterdag toch vertrokken.

Klassieke files

Aan de klassieke knelpunten stonden zaterdagmorgen geen lange files. Op de lokale wegen zullen er wel nog problemen zijn. “In Zwitserland valt de situatie goed mee: nog geen klassieke files aan de Gotthardtunnel daar. En ook de lokale wegen zijn na het lawinegevaar van de voorbije dagen zo goed als allemaal vrij”, zei Joni Junes van mobiliteitsorganisatie VAB zaterdagmorgen.

“In Frankrijk zijn er niet echt problemen op de uitvalswegen, wel op sommige lokale wegen. In de hogergelegen gebieden zijn sneeuwkettingen nodig, en in het zuidoosten hangt er mist, wat de zichtbaarheid bemoeilijkt. In Oostenrijk en Duitsland staan de meeste files: daar is het druk op de A3 richting Frankfurt vanuit Oostenrijk. Ook aan de Fernpassstraße en de grens Duitsland-Oostenrijk is het aanschuiven. Grenscontroles zorgen daar mee voor vertraging. Na de middag zal de verkeersdrukte overal waarschijnlijk afnemen.”

Zaterdagnamiddag en vooral zondag wordt wel opnieuw sneeuwval voorspeld.

OPROEP. Vertrekt u vandaag naar Limburg vanuit een skigebied? Wij zijn op zoek naar uw terugkeerverhaal. Stuur het via mail naar hier@reageren.be. Vergeet uw naam, woonplaats en gsm nummer niet te vermelden.

Minder ongevallen

Er waren deze kerstvakantie minder ongevallen op de skipistes. Reisbijstandsorganisaties VAB en Europ Assistance noteerden een daling met respectievelijk 31 procent en 25 procent. Vooral tijdens de tweede week waren er minder ongevallen, omdat veel wintersporters in de Franse en Oostenrijkse Alpen vaak gewoon de piste niet op konden door zware sneeuwstormen. In Frankrijk werd zelfs aangeraden om binnen te blijven.

Europ Assistance opende een kwart minder medische skidossiers in de skigebieden in vergelijking met de kerstvakantie vorig jaar. Ten opzichte van de kerstvakantie 2015-16 was er een minieme stijging (1 pct). De meeste letsels kwamen voor aan de knie (46 pct), de schouders (15 pct) en de benen (10 pct). In de zonbestemmingen waren er 4 pct minder medische dossiers. De organisatie behandelde 15 pct meer technische dossiers (autopech) van en naar de Alpen.

Door sneeuw op de route steeg het aantal ongevallen en auto’s die zich vastreden in de sneeuw en/of modder wel met 57 procent, aldus VAB. De reisbijstandsorganisatie opende 13 procent meer dossiers voor autopech. Die stijging heeft vooral te maken met de moeilijke rij-omstandigheden tijdens het wisselweekend in de kerstvakantie. Er kwamen 16 procent meer oproepen binnen voor startproblemen, vooral voor terugkerende wintersporters, die de wagen een hele week aan de kant hadden laten staan.

Touring moest volgens voorlopige cijfers 4 procent meer technische interventies wegens pannes uitvoeren. De medische tussenkomsten stegen met 6 procent. De mobiliteitsorganisatie kreeg in totaal ongeveer 15 procent meer oproepen.