Moet ‘één van de vijf mooiste vrouwen in de wereld’ naar de gevangenis?

Ooit werd ze verkozen tot één van de mooiste vrouwen ter wereld, nu is ze vrij op borgtocht omdat ze haar torenhoge hotelfactuur niet wou betalen. Het leven van Tessa Dahl, dochter van de wereldberoemde schrijver Roald Dahl, kende vele hoogtes, maar de laatste jaren ook vele laagtes. Nu kijkt de vrouw aan tegen vijf jaar gevangenisstraf.

Haar vader, schrijver Roald Dahl, was tijdens de vorige eeuw één van de belangrijkste auteurs van kinderboeken. Haar Amerikaanse moeder, Patricia Neal, was dan weer een actrice met een Oscarbeeldje op de schouw. En op een bepaald moment ging het zelfs ook hard voor Tessa Dahl (60). Ze werd door Time Magazine verkozen als één van de vijf mooiste vrouwen in de wereld.

Een gelukkig gezin Dahl: Roald, zijn vrouw Patricia en kinderen Theo en Tessa. Foto: ISOPIX

Glitter en glamour waar vandaag niet veel meer van overschiet. Haar leven is momenteel één grote puinhoop, getekend door een alcohol - en drugsverslaving. Maar nu lijkt haar grootste dieptepunt bereikt: de dochter van de wereldberoemde schrijver riskeert vijf jaar cel voor diefstal. Op een mugshotfoto, die onlangs werd vrijgegeven, lijkt ze nog op een schim van de vrouw die ze ooit was.

Dikke factuur

De bal ging aan het rollen toen ze op 27 oktober een kamer had geboekt in het Interlaken Inn-hotel in Connecticut (VS). Ze deed dat onder de naam Chantal Dahl, zoals het officieel vermeld staat op haar geboortebewijs. De kostprijs voor een kamer is niet min: voor één nacht in het hotel betaal je minstens 140 dollar.

Toen ze op 3 november vertrok uit het hotel, had ze al een openstaande rekening van 3.970 dollar. Maar die heeft ze nooit betaald. De hoteleigenaar verwittigde dan ook rond 6.30 uur de politie. Later op de avond kreeg het hotel vervolgens een opmerkelijk telefoontje van Tessa, die intussen al in een ander hotel verbleef, het White Hart Inn. Ze zou haar rekening niet betalen en het hotel zou haar “nooit meer terug zien”.

Tessa Dahl in 2003. Foto: ISOPIX

De hoteldirectie alarmeerde opnieuw de politie, die Tessa iets voor 23 uur arresteerde in het White Hart In. Ze wordt nu beschuldigd van diefstal, maar is intussen vrij op borgtocht.

Klaar om te ontsporen

Het was het laatste incident in een leven met vele hoogtes, maar ook veel laagtes. Zo liet ze zich in eerdere interviews ontvallen hoe ze al op jonge leeftijd kalmeerpillen toegestopt kreeg door haar vader, om op die manier een aantal familietragedies beter te kunnen verwerken.

Tessa zag namelijk op driejarige leeftijd hoe haar broer Theo brutaal gegrepen werd door een taxi. De jongen hield er levenslange hersenschade aan over. Zwaar getraumatiseerd door het ongeval begon ze opnieuw in bed te plassen. Haar vader Roald vroeg en kreeg kalmeerpillen om het trauma bij zijn dochter te onderdrukken.

Maar amper twee jaar later, in 1962, moest de familie opnieuw een drama slikken. Haar zus Olivia stierf op zevenjarige leeftijd aan de mazelen. Later omschreef Tessa zichzelf als een “trein die klaar was om te ontsporen”.

Haar vader zei nog vlak voor zijn dood in 1990: “Van al mijn kinderen is Tessa het moeilijkst te doorgronden, maar ze is tegelijk de meest fascinerende”. Het waren profetische woorden.