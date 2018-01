Tienermoeders krijgen binnenkort laagste tarief voor kinderopvang

Brussel - Minderjarige moeders zullen binnenkort automatisch de laagste ouderbijdrage toegekend krijgen voor kinderopvang. De Vlaamse meerderheidspartijen Open Vld, CD&V en N-VA hebben daarover een voorstel van decreet ingediend in het Vlaams parlement, zo melden ze zaterdag in een gezamenlijk persbericht.

“Minderjarige moeders kunnen geen contract afsluiten met een kinderopvang”, zegt Freya Saeys (Open Vld). “Hun ouders kunnen dat wel. Daardoor wordt het tarief voor de kinderopvang berekend op het inkomen van de grootouders, en niet van de tienermoeders. Dat valt vaak duur uit.” Daarom komt er nu voor minderjarige moeders een automatische toekenning van de laagste ouderbijdrage van 5,15 euro per dag.

Sinds enkele jaren daalt het aantal tienermoeders in Vlaanderen. In 2014 waren er 882 moeders jonger dan twintig met een gemiddelde leeftijd van 18,6 jaar. In 2015 waren er nog 843 tienermoeders. “Dat het aantal tienermoeders daalt, betekent niet dat er geen problemen meer zijn. Uit onderzoek blijkt dat tienermoeders veelal behoren tot gezinnen met een lager inkomen en een groter risico op armoede lopen. Zeker wanneer die gezinnen bijkomende financiële lasten moeten dragen”, stelt Katrien Schryvers (CD&V).

Het voorstel van decreet is ingediend in het Vlaams parlement en wordt later deze maand besproken in de commissie Welzijn. De indieners Saeys, Schryvers en Lies Jans (N-VA) hopen dat het snel goedgekeurd zal worden.