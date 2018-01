Amerikaanse oostkust maakt zich op voor diepvriestemperaturen

De Amerikaanse oostkust krijgt opnieuw met extreem winterweer te maken. Na de sneeuwstormen worden nu diepvriestemperaturen voorspeld. In Boston zal het kwik volgens de weerdiensten naar -20 dalen, maar door de koude wind zal dat aanvoelen als -28 graden.

De combinatie van wind en polaire lucht kan “gevaarlijk koude omstandigheden” creëren in een gebied dat zich uitstrekt van Maine in het noorden tot South Carolina, zo waarschuwt de Amerikaanse Nationale Weerdienst. Onder meer in New York en Washington worden temperaturen onder -10 verwacht.