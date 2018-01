Regen op komst

Vandaag blijft het in het noorden van het land eerst nog meestal droog met mogelijk opklaringen. In het zuiden en later ook in het centrum van het land wordt het zwaarbewolkt. Rond de middag bereikte een regenzone vanuit Frankrijk het zuiden van het land. De regen zal zich langzaam noordwaarts verplaatsen en tegen de avond ook het centrum van het land bereiken, zo verwacht het KMI.

Zaterdagnamiddag blijft het in het noorden van het land zwaarbewolkt, maar overwegend droog. Enkele voorzichtige opklaringen zijn niet uitgesloten. Een regenzone trekt vanuit het zuiden langzaam noordwaarts en bereikt vanavond waarschijnlijk het centrum van het land, zo voorspelt het KMI.

De grootste neerslaghoeveelheden lijken te zullen vallen in de Ardennen, elders bij wat lichte regen of motregen. Maxima tussen 4 en 7 graden. De wind waait tijdelijk nog zwak uit veranderlijke richting, maar wordt geleidelijk zwak tot matig uit noord tot noordoost.

Zaterdagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met in het zuiden en het centrum van het land wat lichte regen of motregen. Verder naar het noorden blijft het waarschijnlijk droog. De minima liggen tussen 1 en 4 graden bij een matige tot aan zee soms vrij krachtige wind uit noord tot noordoost.

Ook voor zondag verwacht het KMI nog veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Wat licht gedruppel blijft echter mogelijk. De temperaturen stijgen niet veel hoger dan 1 à 2 graden in de Ardennen en 3 à 4 graden elders in het land. Door de matige tot vrij krachtige noordoostenwind voelt het nog een stuk kouder aan.

Tijdens de nacht van zondag op maandag verandert het weerbeeld nauwelijks, met nog steeds veel bewolking en lokaal wat motregen. Het kwik daalt naar ongeveer 1 of 2 graden, met mogelijk 4 graden in het uiterste zuiden. De matige noordoostenwind ruimt geleidelijk naar het oosten.

Maandag krijgen we droog, maar grijs weer. In de loop van de namiddag zijn er hier en daar enkele opklaringen. De temperaturen stijgen tot 2 à 3 graden in de Ardennen en tot 5 à 6 graden elders bij een nog steeds matige oost tot noordoostenwind.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met opklaringen, die in de loop van de dag plaats ruimen voor een toenemende bewolking. Het blijft waarschijnlijk droog met maxima rond 5 à 6 graden in het centrum. De wind waait eerst nog zwak tot matig uit oost tot zuidoost, maar ruimt later naar een matige zuidwestenwind.

Van woensdag tot vrijdag blijft de nabijheid van een hogedrukgebied ons weerbeeld bepalen. We krijgen overwegend droog weer en weinig wind, maar veel bewolking. De maxima schommelen tussen 5 en 7 graden in het centrum van het land. Zaterdag lijkt het hogedrukgebied te verzwakken, waardoor de neerslagkans groter wordt. De maxima blijven variëren rond 5 graden in het centrum.