Turkse overheid beboet tv-zenders die “te erotische” videoclip van Hadise tonen

De Turkse overheid legt tv-zenders die de nieuwe videoclip van de Belgisch-Turkse zangeres Hadise tonen een boete op. Reden: de clip is volgens Erdogan en de zijnen te sexy.

Te pikant, “bijna op hetzelfde niveau als een erotische film”. Dat oordeelde de RTUK, het Turkse overheidsorgaan dat instaat voor de regulering van de media, over de video bij de single ‘Sifir Tolerans’ (nultolerantie, nvdr.) van Hadise. De zangeres werd geboren in Mol maar woont sinds enkele jaren in Turkije, waar de roots van haar familie liggen, en is daar de absolute top. In 2009 werd ze voor Turkije vierde op het Eurovisiesongfestival met het nummer ‘Düm Tek Tek’.

Zangeres Hadise. Foto: RR

De RTUK richt zich vooral op enkele televisiezenders die de clip, waarin Hadise intieme scènes heeft met haar mannelijke tegenspeler, op een veel te vroeg uur zouden hebben uitgezonden. “We kregen daarover verschillende meldingen van verontruste ouders, omdat hun kinderen de beelden hadden gezien”, beweert de regulator zelf. Die heeft de bewuste zenders daarvoor een boete opgelegd. Naar verluidt lopen de bedragen zelfs op tot twee procent van de advertentie-inkomsten van die zenders. Dat die ingreep de populariteit van ‘Sifir Tolerans’ zal afremmen, valt te betwijfelen. Op YouTube is het lied al meer dan 57 miljoen keer bekeken.