Limburg United start 2018 met thuisnederlaag: “We waren te geïntimideerd”

Hubo Limburg United is er niet in geslaagd om de loodzware januari te openen met een overwinning. Vooral in het eerste quarter kregen de Bergense shotters te veel ruimte. De bezoekers liepen maximaal 55-75 uit. Unruh kon in de slotfase de score nog wat opsmukken. De Limburgse supporters bedachten de refs met een fluitconcert. Een sterke prestatie leverden de mannen in het grijs niet, maar de Limburgers moeten toch vooral hun hand in eigen boezem steken.