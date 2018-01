Hond waakt wekenlang bij overleden baasje: “Ze was bijna zelf dood”

Een hondje van negen jaar oud is zwaar gedehydrateerd door de politie weggehaald uit het appartement waarin het dier al weken waakte over het dode lichaam van zijn baasje, een vrouw van 66. Haar buren hadden alarm geslagen nadat ze haar al even niet meer gezien hadden, maar de vrouw moet al weken dood geweest zijn toen de politie haar appartement in Boedapest opende.