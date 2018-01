‘Harry Potter’-acteur deed plots heel wat harten sneller slaan toen hij zijn lichaam toonde in nieuwe serie

Hij werd wereldberoemd als Marcel Lubbermans in de ‘Harry Potter’-films, en ook al is het al zeven jaar geleden sinds de laatste film, mensen blijven verbaasd wanneer ze acteur Matthew Lewis als intussen volwassen acteur aan het werk zien. Al is het maar omdat er van de ietwat sullige Neville Longbottom (Marcel Lubbermans) niet veel meer overblijft.

Acteur Matthew Lewis is intussen 28 en heeft zijn kindsterrenstatus volledig van zich afgeworpen. Hij speelt nu in de Britse reeks ‘Girlfriends’, op de zender ITV, en had in de aflevering van woensdag een scène in bloot bovenlijf. Dat hij sinds de ‘Harry Potter’-films fervent beginnen sporten was, moet heel wat fans ontgaan zijn, want op Twitter toonden ze volop hun verbazing over het gespierde lichaam van Matthew.

“Marcel Lubbermans is een beetje veranderd”, luidt het daar. En: “Het voelt verkeerd om Marcel Lubbermans zo aantrekkelijk te vinden.”

Lewis werd in de serie ook herenigd met actrice Zoe Wannamaker, die Madame Hooch speelde in ‘Harry Potter’. Zij had Matthew al jaren niet meer gezien voor ze weer samen op de set stonden en was toch ook verbaasd: “Het was een schok toen ik hem zag, deze prachtige hunk.”

Foto: itv

Foto: itv

Foto: itv

Een bericht gedeeld door Matthew Lewis (@mattdavelewis) op 22 Jul 2015 om 3:42 (PDT)

Een bericht gedeeld door Matthew Lewis (@mattdavelewis) op 7 Jun 2016 om 9:56 (PDT)