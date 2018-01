Schrijver explosief boek: “Iedereen omschrijft Trump op dezelfde manier: als een klein kind”

Amerikaans journalist Michael Wolff, auteur van het explosieve boek over Donald Trump in het Witte Huis, blijft erbij dat hij persoonlijk contact had met de Amerikaanse president. Eerder ontkende Trump dat. In een interview met ABC schetste Wolff opnieuw een vernietigend portret van de president.

In ‘Fire and fury’, dat vandaag uitkomt in de Verenigde Staten, vertelt Wolff over de eerste dagen van Donald Trump als president. Een deel van de inhoud lekte al uit, en sommige passages zijn op zijn minst opvallend te noemen. Zo zouden de Trumps helemaal niet gelukkig zijn geweest met zijn verkiezing, zou de president boos geweest zijn omdat veel sterren niet wilden optreden op zijn eedaflegging en zou Ivanka de eerste vrouwelijke president willen worden van de VS.

Wolff claimt voor zijn boek verschillende interviews gehad te hebben met de entourage van Trump - het boek leidde al tot een breuk met zijn adviseur Steve Bannon - maar ook met de president zelf. Die probeerde de publicatie van het boek tegen te houden en ontkende ondertussen meermaals dat hij met Wolff gesproken heeft.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 januari 2018

De schrijver is Trump dankbaar voor alle gratis publiciteit. ‘Niet alleen helpt hij mij het boek te verkopen, hij bewijst ook het punt dat dit boek probeert te maken. Het is ongezien dat een president van de VS probeert om een boek tegen te houden.’

Foto: AFP

‘Ik heb absoluut met de president gesproken’, is Wolff duidelijk. ‘Of hij besefte dat het een interview was, weet ik niet, maar het was zeker niet off the record. Ik heb zeker drie uur doorgebracht met de president tijdens zijn campagne en in het Witte Huis.’

Wolff haalde tot slot nog eens uit naar Trump: ‘Iedereen omschreef hem op dezelfde manier: “Hij is als een klein kind.”. Daarmee bedoelen ze dat hij nood heeft aan onmiddellijke voldoening. Het draait allemaal om hem.’